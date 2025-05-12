“Dokunulmazlığının kaldırılmasını talep et, kendini mahkemede savun”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, UBP’li Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle oluşturulan Meclis Komitesi’nin “ret” kararı üzerinden UBP’yi sert sözlerle eleştirdi. Genel Kurul’da konuşan Solyalı, UBP Grubu’nun yargının görev alanına müdahale ettiğini söyledi, “Siz yargıya siyasi bir duvar ördünüz” dedi.

Solyalı, UBP’nin hem Genel Sekreteri hem de komite başkanı olan Oğuzhan Hasipoğlu’nun “grup kararı aldık ve bu doğrultuda hareket ettik” yönündeki ifadesini açık bir “itiraf” olarak değerlendirdi. “Gizlilik kararına rağmen bu kararın alınmış olması, komite süreci devam ederken yönlendirme yapılması, doğrudan müdahaledir” diyen Solyalı, “UBP olarak siyasi bir kalkan oluşturduklarını bizzat kendileri itiraf etti” ifadelerini kullandı.

Solyalı, “UBP oturdu ve dokunulmazlığın kaldırılmayacağı yönünde bir karar üretti; içeriğe baktıysa gizlilik kararını ihlal ederek, bakmadıysa komitenin emeğini, değerlendirmeleri farklı rapor çıkacaksa mahkemenin yargılama hakkını, vekilin yargılanma hakkını elinden aldı” dedi.

Solyalı, kararın komite değil, UBP Meclis grubu tarafından alındığına işaret ederek, “Tümünüzün fotoğrafları, aslında o billboardlara basılmalıydı” dedi.

Bunun üzerine araya giren UBP Genel Sekreteri ve söz konusu komitenin başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, itiraf gibi bir açıklama yaptı: “Yani siz hiç mi grupta bu konuyu tartışmadınız?”

Bunun üzerine Solyalı, “Bu konu hakkında CTP grubu 1 cümle konuştuysa ben istifa ederim” dedi.

Solyalı, “Siyasi ahlak siyaseti doğru zeminde yapmak diye bir şey var. Bu kadar sene öğrenemediniz. Öğreneceksiniz. O kararın altında sadece 3 kişinin imzası yoktur, UBP grubunun imzası vardır” ifadelerini kullandı.

“Mesele tartışmasız bir gerçekle başladı” diyen Solyalı, “Ders almaksızın, derslere sınavlara girmeksizin, 8 akademik yıl geriye gitmek suretiyle 46 ders almışçasına 1 günde mezun edilmiş şekliyle ve gelişi güzel girilen notlar sayesinde bölüm birinciliği nişanıyla onurlandırılan bir kişinin diplomasını teslim alıp başka bir okula başvurusudur” ifadelerini kullandı.

Komitenin görevini aşarak ceza mahkemesi yerine geçtiğini savunan Solyalı, “UBP’li üyeler, nedensellik bağı arayarak, değerlendirme yetkisini aştılar. Bu Meclis’in değil, ceza mahkemesinin görevidir. Yetkinizi aştınız ve yargının alanına müdahale ettiniz” dedi.

Komiteye sunulan savunmaların da yasama komitesinin değerlendirme alanı dışında olduğunu belirten Solyalı, “Komiteye ‘diploma almadım’ denmedi, ‘ihmalim var, kandırıldım’ dendi. Bunlar savunmadır ve yeri mahkemedir. Meclis ya da komite bu savunmaları yargılayamaz” ifadelerini kullandı.

UBP’li üyelerin soruşturma dosyasını hazırlayan polis ve savcılığa yönelik tarafsızlık şüphesi yaratan açıklamalarını da eleştiren Solyalı, “Bu, ülkenin kurumlarına ağır bir ithamdır. Bu kurumların cevap hakkı doğmuştur” dedi.

“Vicdanlarda bir mahkûmiyet var” diyen Solyalı, topun artık Emrah Yeşilırmak’ta olduğunu belirtti: “Dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ederek, iddia ettiği savunmayı ceza mahkemesinde yapmalı. Belki hem grubunu hem de kendisini kurtarır.”