"Dokunulmazlığı kaldırılmayacak"

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"Sahte diploma" soruşturması kapsamında Başsavcılık tarafından gelen talep üzerine UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılıp kaldirilmayacağını araştıran Meclis komitesinin, "ret" kararı verdiği iddia edildi.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, komite kararını gördüğünü, kararın; "dokunulmazlığın kaldırılmaması" yönünde olduğunu ifade etti.

Mustafa Alkan'ın sunduğu Er Meydanı isimli programa konuk olan Taçoy, kararın, komitedeki UBP'li vekillerin oylarıyla çıktığını söyledi.

Komitede 3 UBP'li, 2 de CTP'li vekil bulunuyordu.

Kararın, oy çokluğuyla çıktığı ifade ediliyor.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan sahte diploma soruşturması kapsamında, "sahte diploma edindiği ve tedavüle sürdüğü" iddia edilen UBP'li vekil Emrah Yeşilırmak ile ilgili polis, soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan dosya Başsavcılığa iletilmiş, Başsavcılık ise Meclis'e, Yeşilırmak'ın yargılanmasının önünü açmak amacıyla, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir yazı göndermişti.