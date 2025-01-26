Doğuş Derya, yeniden CTP Kadın Örgütü Başkanlığına seçildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 11. Olağan Kurultayı’nı yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Konferans Salonu’nda düzenlenen kurultay, "Eşitlik Solda, Direniş Yolda" sloganıyla toplandı.

CTP milletvekili Doğuş Derya’nın yeniden Kadın Örgütü Başkanlığına seçildiği kurultayda, 12. dönem yönetim kurulları da belirlendi.

Kurultayda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya konuşma gerçekleştirdi. Doğuş Derya konuşmasında, “CTP bu ülkedeki adaletin, barış mücadelesinin, emeğin, kadın haklarının, çocuk haklarının, doğa talanına karşı durmanın şah damarıdır” ifadelerini kullandı.

Yoğun katılım ve coşkulu atmosfer

Kurultaya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe, Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat, Erkut Şahali, Ürün Solyalı, Ongun Talat, Fikri Toros, Teberrüken Uluçay, Sami Özuslu ve Armağan Candan’ın yanı sıra güneyden POGO Genel Sekreteri Skevi Koukouma, POGO Organizasyon Sekreteri Eleni Evagorou, eski milletvekili Keti Klerides ile bölgelerden çok sayıda kadın üye ve sempatizan katıldı. Salondaki coşku, konuşmalar sırasında sık sık atılan sloganlarla daha da arttı. Kurultay, kadın mücadelesinde hayatını kaybeden kadınlar ve demokrasi şehitleri anısına saygı duruşuyla başladı. Divan oluşturulmasıyla devam eden kurultayda, Divan Başkanlığına Dudu Soyer, Divan üyeliklerine ise Tülin Murat ve Dünay Laçin seçildi.

Kadın ve toplum mücadelesine vurgu

Kadın Örgütü’nde uzun yıllar görev yapan Dudu Soyer, selamlama konuşmasına, “Şampiyon Melekler”i anarak başladı. Soyer, CTP’nin önümüzdeki süreçte çok önemli görevleri olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ardından gerçekleşecek genel seçimlerde partinin birinci parti olarak yönetimi devralacağını ve toplumun hak ettiği adil, eşitlikçi ve çağdaş bir yönetimi hayata geçireceğini vurguladı.

Skevi Koukouma’dan ortak mücadele mesajı

Soyer’in konuşmasının ardından, POGO Genel Sekreteri Skevi Koukouma toplumsal cinsiyet eşitliği ve Kıbrıs sorununa çözüm çağrısı yaptı. Koukouma, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde bir çözümün önemine değinerek, liderlere müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulundu. Kadınların barış sürecindeki kritik rolüne dikkat çeken Koukouma, “Kadın mayası olmadan büyük toplumsal değişimler gerçekleşemez” sözleriyle dayanışma mesajlarını pekiştirdi.

Derya: Ülkemiz de dünyanın içinden geçtiği bu faşizan dalgadan nasibini aldı

CTP Kadın Örgütü Başkanlığına yeniden seçilen Doğuş Derya, kurultayda konuşma gerçekleştirdi. Göreve 2022 yılında geldiklerine dikkat çeken Derya, dünyada ve ülkemize adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin derinleştiği, oldukça kaotik bir sürecin içinden geçildiğini vurguladı.

“Gazze, Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’da yaşanan savaş, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere birçok insanın mülteci olmasına, yerinden edilmesine, katliama maruz kalmasına ve insanlığımızdan utanmamıza neden oldu” diyen Derya, bu süreçte devletlerin savaş teknolojilerine ve güvenlikçi politikalara kaynak ayırdığının altını çizdi.

Derya, “Kamu kaynaklarının bakım hizmetlerinden, insanlara hizmet götürecek kurumlardan, ülkemizde olduğu gibi dünyada da geri çekildiğini gördük. Aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan liberal, kapitalist sistem, yavaş yavaş yerini otokratik, sağ, popülist iktidarların iktidarda olduğu bir sürece bırakıyor” ifadelerini kullandı.

ABD ve AB ülkelerinde aşırı sağ ve ırkçılığın yükselmesi, bugün içinden geçtiğimiz ekolojik, ekonomik ve siyasi krizleri katmerlediğine işaret eden Derya, “Ülkemiz de dünyanın içinden geçtiği bu faşizan dalgadan nasibini aldı. 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerine yapılan müdahalelerle başlayan ve Kıbrıs Türk siyasi tarihine atanmışlar dönemi olarak geçecek bir dizi siyasi ve ekonomik müdahale sonucunda Kıbrıs Türk halkı ciddi bir yoksullukla karşı karşıya” dedi.

Hukuk dışı uygulamalarla demokrasi ve medeniyet kaybı yaşandığının altını çizen Derya, yetmezmiş gibi uluslararası alandaki temsiliyetimizi ve itibarımızı da kaybettiğimizi belirtti.

“Çünkü atanmış Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin kaynaklarını turistik gezilerine harcarken Kıbrıs Türk toplumu Annan Planı’na evet diyerek, BM ve AB nezdinde kazandığı uluslararası itibarı yavaş yavaş kaybetmeye başladı” diyen Derya, ne olduğu belirsiz eşit egemenlik ve iki devletlilik siyaseti müzakere sürecinin buzdolabına kaldırılmasına ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki temsiliyetini kaybetmesine neden olduğunu vurguladı.

“Yoksuldan alıp zengine vermek konusunda oldukça becerikliler”

Doğuş Derya, “Atanmış UBP, DP, YDP Hükümeti bir transfer ekonomisi yaratma konusunda, yoksuldan alıp zengine vermek konusunda oldukça becerikli” diye konuştu.

Baştan AKSA ve T&T gibi yabancı şirketler olmak üzere, Türkiye’deki iktidara yakın olan firmalara malesef yerli işbirlikçilik yaparak kaynakların aktarıldığına dikkat çeken Derya, “Kıbrıs Türk toplumunun 59 milyon eurosunu gasp eden, vergileri af edilen, elektrik borcunu ödemediği halde devlet tarifesi uygulanarak sırtımızdan semiren, otel sahibi olan Emrullah Turanlı’yı mı istersiniz yoksa yıllardır alım garantili anlaşmalarla KIBTEK’i batırmaya çalışan, dünyanın en pahalı elektriğini faturalarımızla ödediğimzi Cemil Kazancı’nın medya kurumu sahibi olmasını mı istersiniz?” diye sordu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde partizanlık, liyakatsızlık ve muhalif sesleri bastırmaya çalışan bir havuz medyasının olduğunu CTP’liler olarak gördüklerini belirten Derya, Artık CTP milletvekillerinin konuşabildiği televizyon sayısının azaldığına işaret etti.

“Aydınlarımız, düşünürlerimiz, gazetecilerimiz, G82-N82 koduyla hala Türkiye’ye alınmazken, şimdi de basın özgürlüğünün tepesine Ali Kişmri davasıyla çökmeye çalışıyorlar” diyen Derya, ülkeyi tarikatlara, çocuklarımızı bu tarikatların açtığı yurtlara teslim ettiklerini kaydetti.

Derya, “Yobaz Din İşleri Başkanını atayanlar da narenciyeciyi yok edenler de tarımı ve hayvancılığı düşünmeyenler de ülkenin topraklarını karış karış satanlar da hep aynı insanlar” ifadelerini kullandı.

“Kaçak yapıları vizelendirmek için bir gecede emirname kaldıranlar, Mersinlik ormanı yanarken uzaktan baktılar” diyen Derya, taşımızı, toprağımızı, beton mikserlerinin içinde öğütüp yabancılara sattıklarının altını çizdi.

Derya, “Yetmemzmiş gibi taşınmaz mal yasasında değişiklik yaparak şu anda ülkenin mülkiyet yapısını değiştirmeye çalışıyorlar” dedi.

“İsias Otel’de kaybettiğimiz canların acısı hala dinmedi. Kaçak yapılan yapılar sonucunda insan hayatının nasıl mafolduğunu daha geçen gün Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketiyle gördük. Hayatını kaybedenlere rahmet, Türkiye’ye baş sağlığı diliyorum. Kamu binalarını güçlendireceğiz diye, bizim mevzuatlarımızdan bile kesinti yaptılar” diyen Derya, söz konusu paraların da “uçtuğunu” kaydetti.

“CTP, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla buluşmasını sağlayacak”

Çocuklarımızın eğitim dönemine konteyner sınıflarda başlattığını da anımsatan Derya, “Şaibe ile anılanlar hesap vermezken ülkede ne eğitim en sağlık ne de turizm kaldı. Kıbrıs’ın kuzeyi, ayda dört insanın trafikte öldüğü, ayda bir işçinin iş cinayetlerinde kurban gittiği, günde dört kadının şiddete maruz kalıyorum diye polise başvurduğu, haftada iki çocuğun istismar edildiği bir yer haline getirildi” dedi.

Büyük şirketlerin zarar beyan ettiğine dikkat çeken Derya, “İşçi, asgari ücretli, emekçi, emeklilerin boğazı sıkıldı. Hayat pahalılığının altında artış yaptılar asgari ücrete” diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesinin de kaldırılmaya çalışıldığına vurgu yapan Derya, “Bakanın iki dudağı arasında keyfi bir hale getirmeye çalışıyorlar” dedi.

“Emek düşmanı bir iktidarla karşı karşıyayız” diyen Derya, bu iktidara karşı mücadele etmek sadece görev değil, Kıbrıs Türk halkına karşı bir borç olduğunun altını çizdi.

“Hapishaneler, hastaneler dolup taşarken, nüfusa müstehcen rakam muamelesi yapan bir atanmış başbakan var” diyen Derya, vatandaşlık politikasını istismar ederek her gün ve her gün bu ülkenin kaldıramayacağı bir yabancılaşma içinde yaşandığını kaydetti. “Yasa gücünde kararnamelerle meclisin yasama yetkisi baypas etmeye çalışıyorlar” diyen Derya, söz konusu rezil ortamda kadınlar başta olmak üzere birçok sosyal kesimin ağır yara aldığını vurguladı.

Doğuş Derya, “CTP Kadın Örgütü olarak sosyal politikalarda raporumuzu hazırlarken topladığımız veriler var. Son bir buçuk yılda kadın yoksullaşması çok ciddi şekilde derinleşti. Bugün sosyal yardım alanların yüzde 71’i kadınlar. Haziran 2023 ile Şubat 2024 arasında kat ve kat artış var. Aslında sosyal yardımı cevizcinin çuvalından dağıtır gibi partizanca UBP’nin kurultay hesaplarından tutun da liyakatsız, adaletsiz ortamda insanların hak olarak alması gereken hizmetleri birer sadakaya dönüştüren ve biat eden seçmen yaratan bir zihniyetle karşı karşıyayız” dedi.

“Biz göreve geleceğimzide çok olacağız demiştik” diyen Derya, yoksullaşmaya ve faşizme karşı “çok olacağız” dediklerini ve öyle de yaptıklarını vurguladı. CTP Kadın Örgütü olarak tüm ilçelerde, teşkilatlarla birlikte hem mecliste hem de sokaktayız diyen partilerinin ortaya koyduğu yol haritası doğrultusunda bildiri dağıtımı ve sokak eylemlerinden intima etmediklerinin altını çizdi.

“CTP bu ülkedeki adaletin, barış mücadelesinin, emeğin, kadın haklarının, çocuk haklarının, doğa talanına karşı durmanın şah damarıdır” diyen Derya, CTP bir şah damarına uygun şekilde bundan sonraki süreçte de hem yalan talan sürecini ortadan kaldırmak için tek başına iktidara yürüyeceğinin altını çizdi.

Derya, “CTP, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla buluşmasını; Kıbrıs sorununu federal çözüme ulaştırılmasını sağlayacak partidir” dedi. Derya, konuşmasının sonunda Genel Başkan Tufan Erhürman’ı sahneye davet etti ve Neriman Cahit’in “Günaydın” şiirinden dizeler okuyarak barış ve umut dolu bir çağrı yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, büyük bir coşku içinde ve “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganıyla kürsüye çıktı.

Tufan Erhürman’dan umut mesajı

CTP Kadın Örgütü 11. Olağan Kurultayı’nda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dünyanın ve Kıbrıslı Türklerin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekerek, barış, adalet ve demokrasi için yürütülen mücadelenin önemini vurguladı. Erhürman, Gazze, Ukrayna, Lübnan ve Suriye’deki savaşların insanlığa büyük acılar yaşattığını, özellikle kadınların ve çocukların bu süreçlerden en fazla etkilenen kesimler olduğunu ifade etti. “İnsanlık, faşizm ve otoriter rejimlerin neden olduğu yıkımla bir kez daha yüzleşmek zorunda kaldı. Medeniyetin ve demokrasinin ilerlediğini düşünerek rehavete kapılma şansımız yok. Bu mücadeleyi devamlı kılmak, çocuklarımıza, insanlığa ve medeniyete olan borcumuzdur” dedi.

"CTP, yol gösterici olmaya devam edecek"

Erhürman, çözüm için samimi adımlar atılmasının önemine işaret ederek, “Güneyde, her ne kadar çözüme hazır olduğunu iddia etse de attığı adımlarla bu söylemi desteklemeyen bir liderlik var” dedi. CTP’nin sadece Kıbrıs Türk halkının değil, Doğu Akdeniz’in tamamının barışı ve istikrarı için çözüm mücadelesini sürdürdüğünü belirten Erhürman, “CTP, bu zor süreçte çözüm için yol gösterici olmaya devam edecek” dedi.

"Güzel günler göreceğiz"

Erhürman, CTP’nin hem hükümette hem de Cumhurbaşkanlığı makamında iktidara yürüyeceğini vurgulayarak, halkın hak ettiği güzel günlere ulaşacağını söyledi. “Bugün Kıbrıs Türk halkı zor bir dönemden geçiyor. Ancak bu karanlık günlerin ardından hep birlikte ışığa ulaşacağız. CTP’nin iktidar yürüyüşü, yalnızca bir siyasi zafer değil, halkımız için adaletin, barışın ve eşitliğin zaferi olacaktır. Güzel günler göreceğiz; buna inancımız tam, kararlılığımız ise sarsılmazdır,” dedi. Erhürman, CTP’nin, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla yeniden buluşmasını sağlayacak iradeye sahip olduğunu ifade ederek, “Bu ülkenin şah damarı olan CTP, halkımıza hak ettiği itibarı kazandıracak ve Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm getirecek olan Cumhurbaşkanı’nı çıkaracaktır. Çocuklarımız için, barış ve adalet için bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Kadın Meclisi’nde görev yapacak isimler

Kurultayda, Kadın Meclisi’nde görev alacak isimler de belirlendi. Yeni dönemde görev yapacak isimler şöyle: “Aslı Murat, Ayşe Kaya, Ayşe Özdemirağ, Ayşe Yükselir, Bedia Balses, Bengül Envergil, Bengül Gargınsu, Bilen Sayılı, Gönül Candanal, Gülden Karakaya, Hatice Düzgün, Hatice Şeker Coşaner, Hülya Akbil, Kadriye Pire, Mine Karaca, Münevver Ebedi, Nesrin Kısaoğlu, Özay Kalyoncu, Pınar Taş, Seniye Özyöre, Simge Okburan, Tülay Sönmez, Umure Örs, Pakize Ermes, Zühre Civa ve Zeliş Sipahi.”

Plaket takdimi ve dilek temenniler

Kurultayda ayrıca CTP Kadın Örgütü Başkanlığı yapmış isimlere plaket takdim edildi. Plaketleri CTP yöneticileri ve milletvekilleri takdim etti. Eski başkanlar Şenay Ekingen, Emel Kişi, Sibel Sorakın, Çelen Özkaynak ve Sıla Usar İncirli’ye bu vesileyle teşekkür edildi. Kurultay, kadın ilçe başkanlarının kısa konuşmalar yaptığı “Dilek ve Temenniler” bölümüyle sona erdi. Katılımcılar, dayanışma ve eşitlik mesajlarıyla kurultayı tamamladı.