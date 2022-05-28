Doğuş Derya, CTP Kadın Örgütü Başkanı!
Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü 10. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştiriyor… Kurultay’da tek aday CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya CTP Kadın Örgütü Başkanı olarak ilan edildi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü 10. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştiriyor… Kurultay’da tek aday CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya CTP Kadın Örgütü Başkanı olarak ilan edildi, Kadın Örgütü Başkanlığı’nu Sıla Usar İncirli’den devraldı.
KTAMS Barış Salonu’nda devam eden Kurultay’da CTP Kadın Meclisi de seçilecek.
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Etiketler : ctp, doğuş derya, ctp kadın örgütü