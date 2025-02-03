Doğuş Derya: "Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre’nin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Derya, “Az önce bir Zorlu Töre klasiği dinledi Kıbrıs Türk halkı ve Meclis. Provokatif şekilde olmayan şeyleri söylemek, hakikati saptırarak insanları töhmet altında bırakmak. N-82 ve G-82 kodlarıyla Türkiye’ye alınmayan insanlar burada olmadığı için, onları bu töhmet altında bırakarak sanki Türkiye’ye hakaret etmişler, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne karşı konuşmuşlar gibi bir ithamda bulunuyor. Her zamanki gibi yalan siyaseti yapıyor. Bilmeden konuşuyor” ifadelerini kullandı.

Meclis’in artık bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan vekillerin yeri haline geldiğini söyleyen Derya, Töre’ye şu soruları yöneltti:

“Kimdir Türkiye’nin toprak bütünlüğüne karşı çıkan? Bir entelektüel olan Ali Bizden mi? Gazeteci Ulaş Barış mı? BRT’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yapmış olan Aysu Basri mi? Kitapları olan Ahmet Cavit An mı? KKTC Meclisi’nde milletvekilliği yapmış, Mağusa İnisiyatifi’nin başında olan, nitelikli bir doktor olan Okan Dağlı mı?”

Derya, “Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak, Zorlu Bey. Kendinize gelin. Bir insan kendi yurttaşına bu kadar mı düşman olur? Bu insanların Türkiye’ye alınmama nedeni, Kıbrıs’ta federal çözümü savunuyor olmalarıdır. Bu ülkede adaleti, barışı ve demokrasiyi savunuyor olmalarıdır” dedi.

Türkiye’ye alınmayan kişilerden birinin Evrim Hıncal olduğunu belirten Derya, “Hıncal’ın kaç tane post yazdığını gördünüz? Kaldı ki ifade özgürlüğü, bizim anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. İnsanlar düşünmekte, konuşmakta serbesttir, eğer birine hakaret etmiyorsa. Sizin adınıza ben utanıyorum” diye konuştu.

Özuslu: “Terörist faaliyetten söz ediliyor, titreyin ve kendinize gelin”

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu, Türkiye’ye girişi engellenen Kıbrıslı Türklerle ilgili ortaya konan tahdit kodlarında “terörist faaliyetlerden” söz edildiğine işaret eden, “Titreyin ve kendinize gelin! Birinin terörist olarak nitelenmesi için, terörle bağlantısı olması gerekir. Varsa böyle bir bulgunuz polise şikayet edin. Mahkemeler yargılasın. Bizim isyanımız bunadır” dedi.

Özuslu, “Anlamak istemediğiniz bir şey daha var, insanlar Türkiye’ye gidemez oldu. Yakınlarının, kendilerinin sağlık problemlerini Türkiye’de çözemez oldu insanlar. Babasının cenazesine gidemedi Ali Bizden. Bir kürek toprak atamadı. TC yurttaşı insanlarla evli olanlar var, akrabaları var. Bunun gibi insani bir konuyu neden anlamıyorsunuz?” diye sordu.

Özuslu, “Dönemin TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya resmi yemek sırasında ben sordum. Keşke siz de sorabilseniz. Bu işin çözülmesi gerekir. Burada yaşayan insanların TC’ye güvenini azaltan ve girişini engelleyen bir uygulamadır demek bu kadar zor mu? Sayın Ünal Üstel yazdığı mektuba yanıt bile almadı eski elçiden. Bari yenisine de yazsın” çağrısında bulundu.

Özuslu, “ Ama bu bir yaradır. Bu toplumun TC ile olan ilişkilerinde bir yaradır. Bu yara, geri dönülmediği sürece iyileşmeyecek” şeklinde konuştu.