Doğu Akdeniz Gaz Forumu başkanlığı Ocak 2022’de Kıbrıs’ın

Doğu Akdeniz Gaz Forumu (East Mediterranean Gas Forum/EMGF)” başkanlığı Ocak 2022 itibarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçecek.

EMGF başkanlığının Kıbrıs’a geçme kararı Kahire’de düzenlenen 6’ncı EMGF bakanlar toplantısı çerçevesinde alındı.

Mısır Petrol Bakanı Tarık El Molla’nın çağırdığı bakanlar toplantısına Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin enerji bakanları katıldı, ABD ve ilk kez AB ve Dünya Bankası temsilcileri de gözlemci sıfatıyla toplantıya davet edildi.

Kahire’deki toplantıda Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun 2022 dönemi için EMGF Başkanı atanması, bugünkü başkan El Molla’nın başkan yardımcılığına getirilmesi dışında, Kıbrıs Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Marios Panayidis’in EMGF’nin İcra Kurulu başkanlığına, Osama Mobarez’in de 3 yıllığına Genel Sekreterlik görevine getirilmesi kararlaştırıldı. EMGF’nin bir sonraki bakanlar toplantısının da Ocak 2022’de Kahire’de gerçekleştirilmesine karar verildi.

Nataşa Pilidu bakanlar toplantısının açılışında yaptığı konuşmada EMGF başkanlığını devralacağı 2022’nin Kıbrıs açısından çok önemli olduğunu belirterek, Kıbrıs’ın EMGF üye devletlerinin, Doğu Akdeniz bölgesindeki doğal gaz keşiflerinin, üyelerin doğal kaynaklarına ilişkin haklarına ve uluslararası hukuka saygılı biçimde değerlendirilmesine dair müşterek çabaları bağlı kalacağını söyledi.

Oluşturdukları çalışma gruplarının bugüne kadar ürettiği çalışmalar dışında, EMGF aracılığıyla bölgenin yeşil enerji ve sürdürülebilir kalkınmaya geçişte öncü olacak politika ve faaliyetler yürütme konusunun da görüşülmesini istediklerini anlatan Pilidu yeşil enerjiye geçişin, Kıbrıs dönem başkanlığının önceliklerinin ana eksenini oluşturduğuna işaret etti. Pilidu bu hedefte doğal gazın, daha temiz enerjiye geçişte köprü yakıt rolü oynayacağını söyledi.

“Doğal gaz, petrolden yenilenebilir enerjiye geçişteki bağlantı halkası”

Öte yandan Alithia, güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen “EMC-Eastern Medierranean Conference& Exhibition” nedeniyle son haftalarda adada bulunan, Vasiliko’ya doğal gaz terminali inşaatı yüklenicisi uluslararası şirketler konsorsiyumu başkanı China Petroleum Pipeline Engineering (CPP) Genel Müdürü Duan Bingquan’ın Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamayı aktardı.

Duan Bingquan doğal gaz ithalinin ve Vasiliko’daki terminalin Kıbrıs’ın karbon ayak izini azaltmak ve temiz enerjiye geçiş çabasındaki önemli adım olduğunu söyledi. Genel Müdür Bingquan, doğal gazı petrol döneminden yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişteki bağlantı halkası diye niteledi.

Vasiliko’daki doğal gaz terminalinin Kıbrıs Doğal Gaz Altyapıları Şirketi’nin (ETİFA) 289 Milyon Euro’luk bütçesiyle, adanın en büyük enerji çalışması olduğu kaydedildi. Terminal projesinde yüzer doğal gaz tesisi (FSRU), yüzer tesisin bağlanacağı iskele ve doğal gazı iskeleden Vasiliko’daki elektrik santraline iletecek boru hattı yer alıyor.

ETİFA bütçesi Connecting Europe Facility ortak ilgi projesi aracılığıyla Avrupa Komisyonu’ndan temin edilen 101 milyon Euro ödenek, Kıbrıs Elektrik İdaresi’nin (AİK) ETİFA’ya 43 milyonluk hisse ortaklığı, Avrupa Yatırım Bankası’ndan 150 milyon ve Avrupa Kalkınma Bankası’ndan 80 milyon Euro finansman ile oluşturuluyor.