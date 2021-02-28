Doğruyol: “Davet Cumhurbaşkanı’na ulaştı”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmî Kıbrıs toplantısına ilişkin davetinin Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’a ulaştığını bildirdi.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmî Kıbrıs toplantısına ilişkin davetinin Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’a ulaştığını bildirdi.
Doğruyol yazılı açıklamasında, mektupta, toplantının amacının; “resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığını saptamak” olduğunun altının çizildiğini kaydetti.
Doğruyol, Kıbrıslı Türk lider Tatar’ın bu davete olumlu yanıtının KKTC New York Temsilciliği aracılığıyla yarın Genel Sekreter Guterres’e ulaştırılacağını da belirtti.
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Etiketler : kıbrıs sorunu, birleşmiş milletler, Berna Çelik Doğruyol, 5+1 toplantı