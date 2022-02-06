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Doğrusöz’ün “Doktor Behiç’in Öyküsüne Dair” kitabı yayınlandı

Doğrusöz’ün “Doktor Behiç’in Öyküsüne Dair” kitabı yayınlandı

Mustafa Doğrusöz’ün ölümünden önce kaleme aldığı “Doktor Behiç’in Öyküsüne Dair” adlı kitap yayınlandı

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KKTC Milli Arşiv  ve  Araştırma Dairesi  Manas Yayınları’nın ikinci kitabı, duayen gazeteci Mustafa Doğrusöz’ün kaleme aldığı “Doktor Behiç’in Öyküsüne Dair” yayınlandı. 

Kitabı yayına hazırlayan KKTC Milli Arşiv  ve  Araştırma Dairesi  Müdürü Ejdan Sadrazam, “Mesleğine tutkuyla bağlı bir gazeteci olan  Mustafa Doğrusöz, Doktor Behiç ve eşi Fatma Hanım’ın trajik sonlarını aydınlatmayı  yaşamı boyunca kendine görev edindiğini” söyledi.

Sadrazam, “Doğrusöz, ısrarla yürüttüğü çalışmasını, üzeri karartılan olaylar nedeniyle kesin bir sonuca ulaştıramamıştı. Vefatından hemen önce bir dosya şeklinde KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne teslim ettiği araştırma, Kıbrıs Türk tarihi içerisinde İngilizlerin adayı ilhakı ile başlayan karanlık döneme ışık tutması ve bu döneme ilişkin ileride gerçekleştirilecek araştırmaları özendirmesi amacıyla kitaplaştırılarak, okuyucu ve araştırmacıların beğenisine sunulmuştur” dedi. 
   
“Doktor Behiç’in Öyküsüne Dair” adlı kitabın Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nden temin edilebileceği belirtildi. 

 

 

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