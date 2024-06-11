Doğrudan Gelir Desteği ve Gübre Desteği birinci avans ödemeleri yapıldı

2023-2024 Üretim Yılı Doğrudan Gelir Desteği 1’inci avans ödemesi için 8 bin 595 üreticiye 172 milyon 296 bin 951 TL 63 kuruş; Gübre Desteği 1’inci avans ödemesi için ise 3 bin 437 üreticiye 38 milyon 230 bin 162 TL 50 kuruş ödeme dün yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yaptığı açıklamada, Doğrudan Gelir Desteği uygulamasının başladığı 2004 yılından bugüne kadar Doğrudan Gelir Desteği 1’inci taksit ödemesinden ilk kez tüm bitkisel üretim sektörlerinin eş zamanlı yararlandığını duyurdu.

Tarımın tüm sektörleri için eşitlikçi ve adil bir duruş sergilediğine değinen Çavuş, bu uygulama ile bitkisel üretim sektörleri içerisinde oluşan adaletsizliği ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Çavuş, önceki uygulamalarda 1’inci taksit ödemesinin yalnızca tahıl ve narenciye sektörlerine yapıldığını ve diğer ürünlerin destek ödemelerinin hesap kapatma ödemesinde yani yıl sonu yılda bir kez olmak kaydıyla yapıldığını kaydetti.

Girdi maliyetlerinin yıl içerisinde değişkenlik gösterdiğini belirterek desteklerin doğru zamanda ve doğru şekilde üreticiye ulaşmasının önemine değinen Çavuş, desteklerin esas amacının üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğuna da vurgu yaptı ve “Gailemiz üretimin devamlılığı ve üreticinin refahıdır.” dedi.