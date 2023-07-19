Doğanköy’de kaçak et

Doğanköy’de bir arazi içerisinde dün saat 13.30 sıralarında S.K.’ye (E-33) ait buzluklu konteyner içerisinde, Polis, Gümrük Rüsumat ve Veteriner Dairesi ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 209 kilogram kuzu ve 94 kilogram 250 gram büyükbaş hayvan eti tespit edilip, emare olarak alındı. S.K. tutuklandı.