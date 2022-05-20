Dışişleri: Derinya’da sorun giderildi, geçişler başladı

Derinya barikatından güneye geçişlerde yaşanan sıkıntı çözüldü, geçişler bu sabah itibariyle yeniden başladı.

‘Güneydeki personel eksikliği’ nedeniyle yaşandığı ifade edilen sorun, bakanlıktan alınan bilgiye göre bu sabah 09.30 itibariyle çözüldü.

Bakanlığın YENİDÜZEN’e verdiği bilgiye göre, güneye geçişlerde sadece Kıbrıslı Türklerin sıkıntı yaşadığı, Kıbrıslı Rumlar ile 3.ülke vatandaşlarının gidiş gelişlerinde sorun olmadığı da ifade edildi.