Dışişleri Bakanlığı görevini Kasoulidis devralacak

Ioannis Kasoulidis, Kıbrıs Dışişleri Bakanı olarak Nikos Hristodoulidis'in yerini alacak. Kıbrıs Haber Ajansına göre, yemin töreni yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilecek, ardından Ioannis Kasoulidis'in bakanlığı Nikos Christodoulidis'ten alması bekleniyor. Aynı bilgilere göre Cumhurbaşkanı, sabah saatlerinde Ioannis Kasoulidis ile Kıbrıs sorunu, dış politika ve Dışişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren genel konuların ele alındığı yeni bir telefon görüşmesi yaptı. Ioannis Kasoulidis, 1 Mart 2013'ten 28 Şubat 2018'e kadar Anastasiadis hükümetinin ilk beş yılında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. (PIK)