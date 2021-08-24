Dışişleri Bakanlığı: Bakanımızın 'müracaat ederek alınmış' kimlik kartı veya pasaportu yok

Dışişleri Bakanlığı, bakan Tahsin Ertuğruloğlu’nun “1974 sonrasında Rum makamlarından müracaat ederek almış olduğu herhangi bir kimlik kartı veya pasaportu bulunmadığını” açıkladı.

Bakanlık açıklamasında “Yerel basında konuya ilişkin çıkan haberlerde pasaportları iptal edilen Kıbrıslı Türkler arasında Sayın Bakanımızın da olduğunun iddia edilmesi gerçekleri yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın 1974 sonrasında Rum makamlarından müracaat ederek almış olduğu herhangi bir kimlik kartı veya pasaportu bulunmamaktadır. Bu nedenle konuya ilişkin yapılması muhtemel haberlerde bu olgunun dikkate alınmasını ümit ederiz” denildi.

Yazılı açıklamanın devamında Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik suçlamalar yapıldı.