Dışarıda yağmur,içeride Uros Peric rüzgarı esti

Murat OBENLER

2.Etel Uluslararası Caz Festivali’nde Slovenyalı caz,soul ,blues müzisyeni Uros Peric’in Etel Caz Orkestrası ile verdiği konserle muhteşem bir kapanış yaşandı.Gillham Vineyard havuz başında ülkemiz müzisyenlerinden Ezgi Akgürgen’in konseri ile başlayan program yoğun yağış sonrasında Etel Wine Bar’da devam etti ve festival dünyada birçok orkestra ile çalmış,yüzlerce festival dolaşmış, onlarca albümü bulunan sözyazarı, piyano sanatçısı ve vokalist Uros Peric’in konseri ile muhteşem bir finale sahne oldu.

Etel Caz Festivali’nde 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşen kapanış konserinde dışarıda yağmur yağarken içeride de Slovenyalı caz,soul ,blues müzisyeni Uros Peric rüzgarı esti.

Cahit Kutrafalı, Fuad Kutrafalı,Kadir Evre ve İvan Lavrentev’den oluşan Etel Caz Orkestrası eşliğinde ve 3 backvokalden oluşan The Pearlettes ile sahne alan Peric hem ünlü blues sanatçısı Ray Charles’e çok benzeyen ses tonu ve tarzı hem de piyanodaki ustalığı ile herkesi kendine hayran bıraktı.

Peric müthiş Ray Charles yorumları ile büyüledi

Kendi besteleri yanısıra aralarında Ray Charles,Nat King Cole, Gene Harris, Aretha Franklin,Billie Holiday’ın eserlerinin de bulunduğu ünlü caz,blues,soul,swing şarkılarını başarılı bir şekilde yorumlayan Peric, Kıbrıs'taki sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.