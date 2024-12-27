Dışarıda yağmur, içeride sıcak şarap ve caz 

Murat OBENLER

Yıl içerisinde düzenli olarak gerçekleştirdiği caz geceleriyle cazseverlerin de uğrak yeri olan Rüstem Kitabevi, 2024 yılının son caz etkinliğini Jazz4tet projesi ile yaptı.

Vokal ve gitarda Süleyman Akosman (Todds), bas gitarda Cahit Kutrafalı, gitarda Erkan Erzurumlu ve vurmalılarda Erkan Sönmez’den oluşan dörtlü gecede sevilen caz standardı parçaları ve İstanbul’dan besteci-müzisyen Erkan Sönmez’in “Habitat” adlı ilk albümünden bazı parçaları icra ederken geceye yoğun ilgi gösteren cazseverler de yeni yıl için geri sayıma geçildiği bu günlerde yılın son caz konserini dinlemiş oldu.

Dışarıda yağmur çiselerken konserin verildiği Rüstem Hangar grubun sıcacık şarkıları ile ısındı.