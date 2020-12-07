Sim FM’de jazz müzik temalı yeni bir program, “Direniş, isyan ve jazz” başlıyor.

Bulut Ünvan ve Hasan Yıkıcı’nın hazırlayıp sunacağı “Direniş, isyan ve jazz” her Perşembe saat 16:30 – 18:00 arasında Sim FM’den canlı olarak yayınlanacak. Program daha sonra podcast olarak dijital platformlardan da paylaşılacak.

“Direniş, isyan ve jazz” programında jazz müzik ekseninde toplumsal olaylar, felsefe ve edebiyat konuları masaya yatırılacak. Ayrıca jazz müziğin alt dallarında özel tematik yayınlar da yapılacak.

Sim FM, 98.6 veya 89.5 frekanslarından dinlenebilir.