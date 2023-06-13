“Direkt uçuş” şaşırtmacası!

Ertuğrul SENOVA

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Kıbrıs’ın kuzeyine yaptığı ziyaretin ardından, akşam saatlerinde Azerbaycan’a uçtu. Türkiye medyası, “KKTC’nin tanınması için büyük adım” başlıklarıyla, Erdoğan’ın “Lefkoşa’dan direkt uçuşla Bakü’ye vardığı” yönünde iddialar ortaya attı.

Erdoğan, Bakü’de CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk’ün, “Lefkoşa’dan direkt Bakü’ye geldiniz, dünyaya da KKTC’nin tanınması açısından önemli bir mesaj verdiğiniz yönünde yorumlar yükseliyor. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna, “Doğru yorumlar, hayırlı olsun” şeklinde yanıt verdi.

Ancak iddialar asılsız çıktı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Erdoğan, Ercan’dan çıktıktan sonra Adana üzerinden Bakü’ye uçtu.

Hem Sivil Havacılık Dairesi’nden kaynaklar, hem de çevrimiçi hava trafiğini gösteren “Flight Radar” isimli siteden doğrulatılan bilgilere göre Erdoğan’ı taşıyan TC Cumhurbaşkanlığı’na ait uçak, Adana aktarmalı olarak Bakü’deki Heydar Aliyev Havalimanı’na iniş yaptı.

Türkiye medyasının “KKTC’nin tanınması için büyük adım” başlıklarıyla gündeme taşıdığı “direkt uçuş” iddiaları asılsız çıktı…