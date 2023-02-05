Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı
Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda bugün saat 15.15 sıralarında 72 yaşındaki Ahmet Ömer Çağnan GC 118 plakalı aracı ile Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili Soruşturma devam ediyor.
Foto: Arşiv
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Etiketler : kaza, trafik kazası