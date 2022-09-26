Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde bu sabah saat 07.00 sıralarında 20 yaşındaki Ekin Yücel GT 056 plakalı salon aracıyla Lefkoşa istikametine doğru seyrederken Çukurova kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkıp takla attı.

Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından ise taburcu oldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.