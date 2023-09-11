Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kamyonu devirdi

Mutlukaya-St. Barnabas Anayolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Mutlukaya-St. Barnabas Anayolu üzerinde dün 13.30 sıralarında gerçekleşen trafik kazasında 49 yaşındaki Mehmet Çokluk yönetimindeki RU 291 plakalı kamyon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve tekrar yola giriş yaparak sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Çokluk, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.

Yolun içerisinde yana doğru devrilen kamyon ise, yol içerisinden kaldırılana kadar, St. Barnabas kavşağı ile Salamis Çemberi arasında kalan anayol araç trafiğine kapatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.