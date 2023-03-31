Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırımdaki yayaya çarptı
Gemikonağı'nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında kaldırımda yürürken aracın çarptığı 19 yaşındaki Muhammet Mençuk yaralandı.
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Gemikonağı'nda dün gece saat 21.30 sıralarında, Ecevit Caddesi'nde JV600 plakalı aracıyla kuzeye seyreden 28 yaşındaki Buse Güney, sağa meyilli virajdaa dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak önce kaldırım taşlarına ardından da kaldırımda yürüyen 19 yaşındaki Muhammet Mençuk'a çarptı.
Kazada yaralanan yaya Muhammet Mençuk kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
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Etiketler : kaza, trafik kazası