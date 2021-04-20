Direksiyon hakimiyetini kaybetti, çöp kamyonu ile çarpıştı: Bayramov yaralandı

Yedikonuk - Mehmetçik Anayolu’nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında, Muharrem Bayramov yaralandı.

Van araç ile Mehmetçik istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmetçik Belediyesine ait Muhammet Usta’nın kullandığı çöp kamyonu ile çarpışan Bayramov, Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.