Direksiyon hakimiyetini kaybetti, çöp kamyonu ile çarpıştı: Bayramov yaralandı
Yedikonuk - Mehmetçik Anayolu’nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında, Muharrem Bayramov yaralandı.
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Yedikonuk - Mehmetçik Anayolu’nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında, Muharrem Bayramov yaralandı.
Van araç ile Mehmetçik istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmetçik Belediyesine ait Muhammet Usta’nın kullandığı çöp kamyonu ile çarpışan Bayramov, Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : kaza, trafik kazası