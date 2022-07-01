Direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu'nda ZLN 779 plakalı aracı ile direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 20 yaşındaki Kolade Joshua Oyedare takla attı, kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16.00 sıralarında ZLN 779 plakalı aracı ile Güzelyurt'tan Lefkoşa'ya doğru seyreden 20 yaşındaki Kolade Joshua Oyedare, sola meyilli viraja geldiği anda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.