Direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı
Lefkoşa - Girne Anayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan Mehmet Emin Taşlıtarla'nın hastanede tedavisi sürüyor.
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Lefkoşa - Girne Anayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan Mehmet Emin Taşlıtarla'nın hastanede tedavisi sürüyor.
Polisten verilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Mehmet Emin Taşlıtarla, yönetimindeki GV 755 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Boğazköy Kavşağı yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp ağaca çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : kaza, trafik kazası