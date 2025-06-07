Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı
Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
A+A-
Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Bugün saat 10.00 sıralarında, 66 yaşındaki Hüseyin Çoban yönetimindeki HM 760 plakalı salon araç, Lefkoşa’dan Güzelyurt yönüne doğru seyrederken İkidere Mevkii’nde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yolun sağındaki orta refüje çarparak duran araçta maddi hasar oluşurken, kazada kimsenin yaralanmadığı bildirildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Bu haber toplam 302 defa okunmuştur
Etiketler : güzelyurt, trafik kazası