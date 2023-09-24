Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı… 3 yaralı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 25’inci kilometreleri üzerinde gece yarısından meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Serhatköy-İkidere mevkiinde saat 00.30 sıralarında Mehmet Aktaş (E-50), yönetimindeki JU 049 plakalı çift kabin araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı.

Aktaş aracıyla, akasya ağacına çarptıktan sonra savrularak, aracın sağ yan kısmı üzerine devrilip, yol içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Zeliha Aktaş (K-42) ve Zeynep Aktaş (K-52) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından Mehmet Aktaş ve Zeliha Aktaş sol ayak kırığı teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde, Zeynep Aktaş ise Acil Serviste müşahede altına alındı.

Alkollü sürücülerin karıştığı kazada yaralanan olmadı

Girne’de bu sabah 04.00 sıralarında, Uğur Mumcu caddesi üzerinde, Seyda Aşan (E-30), 225 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PS 243 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru 75 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden ve Gamarez Sokağa dönmek için yavaşlayan Çağdaş Göçmen (E-32) yönetimindeki SB 141 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Her iki araç sürücüsü de tutuklandı.