Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti
Girne-Alsancak Çevre Yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kaza sabah saat 08.30 sıralarında, dikkatsizlik sonucu meydana geldi.
Girne-Alsancak Çevre Yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kaza sabah saat 08.30 sıralarında, dikkatsizlik sonucu meydana geldi.
23 yaşındaki Tolga Bulut yönetimindeki GG 061 plakalı araç, Girne istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı. Araç, orta refüjdeki bordür taşlarına ve demir korkuluklara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Ramazan 21 yaşındaki Özcan Çakmak yönetimindeki FJ 204 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan demir korkuluk parçaları, aynı istikamette seyreden 21 yaşındaki Aleyna Ünal’ın kullandığı UM 634 plakalı aracın ön kısmına isabet etti.
Kazada GG 061 sürücüsü Tolga Bulut, FJ 204 sürücüsü Ramazan Özcan Çakmak ve aynı araçtaki yolcu 28 yaşındaki Gültekin Kızılbuğa yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ramazan Özcan Çakmak ve Gültekin Kızılbuğa Acil Servis’te müşahede altına alınırken, Tolga Bulut Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.