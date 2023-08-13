Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü iki yayaya çarptı!

Girne’de direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü, iki yayaya çarptı. Kaza sonucu, ikisi yaya toplamda üç kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi.

24 yaşındaki Yusuf Sedetaltun, yönetimindeki KE 564 plakalı salon araç ile Girne Oto Galeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı; kaldırımın bordür taşlarına, trafik levhasına ve elektrik direğinin gergi teline, ardından da kaldırım üzerinde yürümekte olan yaya Emir Adishev ve Diova Nomanova’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yusuf Sedetaltun, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nin cerrahi servisinde, yaya Emir Adishev(E-22) ve Diova Nomanova(K-20) ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındılar.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.