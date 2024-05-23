Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, toprak sete çarparak durabildi

Lefkoşa kuzey çevre yolunda bu sabah trafik kazası meydana geldi, direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü beton bariyeri aşarak, toprak sete çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye Lefkoşa kuzey çevre yolunda bu sabah 06.30 sıralarında 182 mlgr alkollü içki tesiri altında SR 440 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyreden 26 yaşındaki Anyaogu Chıjoke Izuchukwu, Hamitköy çemberine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti, çemberin bordür taşlarına ve trafik yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun soluna doğra savrulan araç, yol kenarında bulunan beton duvara çarpıp toprak alan içerisinde durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, aklollü sürücü tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.