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"Diplomasi Hatıraları" bu hafta çok satanlarda

"Diplomasi Hatıraları" bu hafta çok satanlarda

Işık Kitabevi, 9  – 16 Aralık haftasının çok satan kitaplarını paylaştı

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Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
  • Anadolu ve Kıbrısta Karanlık Çağ            - Suphi Galip - Galeri Kültür Yayınları
  • Serçe - Zeki Erkut - Khora Yayınları
  • Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap

 

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Satranç - Stefan Zweig - Say Yayınları
  • Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu            -Remzi Kitabevi
  • Var mısın ki Yok Olmaktan Korkuyorsun – Farabi - Destek Yayınları
  • İstediğin Bir Şey Olursa Bir Hayır Olmazsa Bin Hayır Ara - Mevlana Celaleddin-i Rumi  Destek Yayınları
  • Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupery - Can Çocuk Yayınları
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