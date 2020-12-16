"Diplomasi Hatıraları" bu hafta çok satanlarda
Işık Kitabevi, 9 – 16 Aralık haftasının çok satan kitaplarını paylaştı
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Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
- Anadolu ve Kıbrısta Karanlık Çağ - Suphi Galip - Galeri Kültür Yayınları
- Serçe - Zeki Erkut - Khora Yayınları
- Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Satranç - Stefan Zweig - Say Yayınları
- Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu -Remzi Kitabevi
- Var mısın ki Yok Olmaktan Korkuyorsun – Farabi - Destek Yayınları
- İstediğin Bir Şey Olursa Bir Hayır Olmazsa Bin Hayır Ara - Mevlana Celaleddin-i Rumi Destek Yayınları
- Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupery - Can Çocuk Yayınları
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