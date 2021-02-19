Dipkarpaz’da metrekareye 3 kilogram yağış kaydedildi

Meteoroloji Dairesi , dün ve dün gece, Dipkarpaz’da metrekareye 3 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt, Gaziveren, Sipahi metrekareye 1 Kilogram yağış alırken, yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 1 kilogramdan az yağış düştü.