Dipkarpaz'da araçtan hırsızlık...
Dipkarpaz’da, 5-6 Ekim tarihleri arası kapıları kilitsiz şekilde park halinde bulunan bir araçtaki evrak çantasında muhafaza edilen 44 bin 700 TL, 730 sterlin, 1440 Euro ve 554 dolar nakit para çalındı.
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Dipkarpaz’da, 5-6 Ekim tarihleri arası kapıları kilitsiz şekilde park halinde bulunan bir araçtaki evrak çantasında muhafaza edilen 44 bin 700 TL, 730 sterlin, 1440 euro ve 554 dolar nakit para çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 25 yaşındaki N.F.D (K) ve 49 yaşındaki M.O.S (E) tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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