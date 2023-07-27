Ortodoks Kilisesi Karpaz Piskoposu Christophoros, Karpaz'da Apostolos Andreas Kilisesi'ne mescit yapılması konusunda "Dini anıtlara saygı" yorumunu yaptı.

Kıbrıs Haber Ajansı'na (KIPE) konuşan Christophoros, meselesinin yeni bir cami veya mescit yapılması olmadığını belirtti, "Larnaka'daki Hala Sultan camisine ve çevresine nasıl saygı duyuyorsak, aynısını da yapmak isteriz. Havari Andrew'in dini ve manastır karakteri için aynı şey" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberinde Christophoros'un, önümüzdeki Pazartesi veya Salı günü manastırı ziyaret edeceği bilgisi de verildi.