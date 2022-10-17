Din işlerine bir defada 16 milyon, 4 ayda 23 milyon TL ek bütçe…

▶ Cami elektrik borçlarının ödenmesi, mescit yapımı, ‘yurtiçi’ görev yolculukları, fuar – organizasyon ve hayır gibi harcamalar için Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne son 4 ayda toplam 23 milyon 220 bin 320 TL ek ödenek çıkartıldı.

▶ Son 4 ayda toplamda 23 milyon 220 bin 320 TL’lik ek ödeneğin çıkartıldığı 23 kalemden dikkat çekenler şöyle:

Cami Emlaki Bakım ve Onarım Giderleri:6 milyon 500 bin TL

Hayır, Sosyal ve Kültürel Yardımlar: 6 milyon TL

Camilerin Elektrik Borçları: 3 milyon 25 bin 320 TL

Mescit Yapımı: 1 milyon 480 bin TL

Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri: 1 milyon TL

Ertuğrul SENOVA



Rekor seviyelere yükselen enflasyon ve her geçen gün düşen alım gücüne yanıt vermek yerine, külliye gibi toplumun ihtiyaç duymadığı noktalara yönelmekle eleştirilen Üst’El Hükümeti’nin Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne aktardığı ek ödenekler dikkat çekti.

Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanan 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasası ile 52 milyon 534 bin TL’den; 79 milyon TL’ye yükselen Din İşleri Dairesi’nin bütçesi, son 4 ayda Bakanlar Kurulu kararıyla çıkartılan “ek ödenek ve ilavelerle” 102 milyon 220 bin 320 TL’ye yükseldi.

Cami elektrik borçlarının ödenmesi, mescit yapımı, yurtiçi görev yolculukları, fuar – organizasyon ve hayır gibi harcamalar için Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne son 4 ayda 23 milyon 220 bin 320 TL ödenek çıkartıldı.

Din işlerine son olarak 7 Ekim tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, bir defada 16 milyon 695 bin TL’lik “ek ödenek” verildi.

Rakamlarla ‘din işleri’ için aktarılan ek bütçe…

Bakanlar Kurulu, 79 milyon TL olarak bütçelenen din işleri için Mayıs 2022’den bu yana tam 4 kez “ek ödenek” çıkarttı.

“Ek ödenek ve ilavelerle” din işleri için ayrılan bütçe 102 milyon 220 bin 320 TL’ye yükseldi.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, 24 Mayıs tarihinde “cami elektrik borçlarının ödenmesi” amacıyla 3 milyon 25 bin 320 TL’lik ilk ödeme çıkartıldı.

Takvim yaprakları 6 Temmuz’u gösterdiğinde bu kez “elektrik, su ve diğer hizmet alımları” için toplamda 2 milyon 20 bin TL’lik bir ek bütçe aktarımı daha gerçekleşti.

3 Ağustos’ta ise yine Bakanlar Kurulu kararıyla, “mescit yapımı” için 1 milyon 480 bin TL’lik bir “bütçe ilavesi” daha gerçekleşti.

Ve son olarak, 7 Ekim tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla; Akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları, yurtiçi geçici görev yollukları, elektrik alımları, temsil giderleri, ağırlama ve organizasyon giderleri, büro bakım ve onarım giderleri, cami bakım ve onarım giderleri ile hayır, sosyal ve kültürel yardımlar gibi toplamda 18 kaleme yönelik 16 milyon 695 bin TL “bütçe ilavesi” yapıldı.