Din İşlerine 99 milyon TL, kültüre ve okullara 5 milyon TL

CTP Milletvekili Devrim Barçın, 2025 yılının ilk üç ayında yapılan kamu harcamalarına dikkat çekerek, Din İşleri için ayrılan bütçenin Kültür Varlıkları ve okullara yapılan harcamaların katbekat üzerinde olduğunu vurguladı. Barçın, “Bu ülkede kaynak vardır. Sorun, bu kaynağın adil dağıtılmaması ve siyasi tercihlere göre kullanılmasıdır” dedi.

Barçın’ın paylaştığı verilere göre:

Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması, Sergi Giderleri, Restorasyon ve Yenileme Giderleri, Eski Eser Alım ve Onarım Giderleri ile Arkeolojik Kazılar için yapılan toplam harcama: 4 milyon 527 bin TL Okul Bakım ve Onarım Giderleri, Okul Mefruşat Alımları, Okul Sporları ve Spor Tesisleri Giderleri: 1 milyon 76 bin TL Din İşleri için ayrılan bütçe: 99 milyon 755 bin TL Barçın, Din İşleri harcamalarının, kendi bütçesi oldukça yüksek olan Vakıflar İdaresi tarafından karşılanabileceğine işaret ederek, UBP-DP-YDP hükümetinin bütçe kullanım tercihlerini eleştirdi.

“Hükümet, tercihini Kültür Varlıkları ve eğitimden yana değil, Din İşleri’nden yana kullanmıştır” diyen Barçın, kamu kaynaklarının toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, eşit ve şeffaf bir şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti.