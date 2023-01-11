“Din İşleri Başkanı vakit kaybetmeden görevden alınmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın kamuoyuna yansıyan açıklamalarının, Kıbrıs Türk halkının toplumsal hafızaya ve kültürel yapıya tamamen aykırı olduğunu söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Akansoy, “Kamuoyunda infial yaratan bu çağdışı görüşleri en sert biçimde kınar ve reddederiz” dedi.

Akansoy, “Kadının metalaştırılması, nasıl giyineceği, nasıl davranacağı konusunda bir yargıda bulunmak, görüş beyan etmek, hiçbir erkeğin haddi olmadığı gibi Ahmet Ünsal’ın hiç haddi değildir!” ifadelerini kullandı.

“İstifa etme davranışında bulunmasını beklemiyoruz… Vakit kaybetmeden görevden alınmalı”

Akansoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Aslında beklenen kendisinin bulunduğu makamdan bir an önce istifa edip gitmesidir. Ancak böylesine çağdışı görüşlere sahip birinin böyle bir davranışta bulunmasını beklemiyoruz.

Bu bakımdan atanmış Başbakanın önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile atanan Ahmet Ünsal’ın hiç vakit kaybetmeksizin görevinden alınmasını talep ederiz. Göreve atanması aşamasında kendisine özel imtiyazlar sağlanan ve alelacele vatandaş yapılan Ünsal’ın görevden alınmadığı her gün kendisini atayanların da bu görüşleri paylaştığını ve onayladığını kabul ederek hareket edeceğiz. CTP olarak görevden alma işlemi gerçekleşene kadar sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.”