Dimitriu: “Tek yol Kıbrıs sorununun çözümü”

Kıbrıs’ın güneyinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinin, iddia makamının tek tanığının ölmesi üzerine Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat hakkındaki cezai kovuşturmayı erteleme kararına güneyden gelen tepkilere son noktayı Kıbrıslı Rum Başsavcı Yorgos Savvidis koydu.

Alithia’nın “Başsavcı Bitiş Düdüğünü Çaldı” başlıklı haberine göre Savvidis, Hukuk Dairesi’nin mahkemeye sunduğu beyanın son derece açık ve aydınlatıcı olduğuna işaret etti.

Hukuk Dairesinin mevcut ifadeleri değerlendirdiğini ve cezai kovuşturmanın ertelenmesi kararını gündeme getiren sebepleri güneyde bulunan Lefkoşa Kaza Mahkemesine detaylı olarak beyan ettiğini söyleyen Savvidis, “Mahkemeye sunulan beyanın son derece açık ve aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Hukuk Dairesinin bu davadaki uygulama şeklini eleştirenlerin, en azından Mahkemede ne söylendiğini okumasını öneririm.” dedi.

Politis, “Kombos: Planlamalar Kürşat Yüzünden Etkilenmez” başlıklı haberinde Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Kürşat hakkındaki erteleme kararı ve bu kararın, güney yönetiminin Kıbrıs’ın kuzeyindeki eski Kıbrıslı Rum mal alım-satımlarını engellemek için düşündüğü önlemler için bir emsal yaratıp yaratmadığı sorusuna “Hukuk Dairesinin Akan Kürşat hakkındaki dünkü kararı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaklaşımını etkilemez.” cevabını verdi.

Hukuk Dairesinin gerekçeli açıklamasının, kararın sebeplerini açıkça ortaya koyduğuna işaret eden Kombos “Karar gelecekte yapacağımız icraatları etkilemez” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Hukuk Dairesi ile birlikte çalışacağı diğer önlemler ve önceki yıllarda kullanılması ihmal edilen bazı enstrümanların aktifleştirilme ihtimali sorulduğunda ise “Önceki gün Hukuk Dairesinde, çerçevenin ileri götürülmesi ve uygulanmasıyla ilgili bütün yetkililerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik.” diye konuştu. Kombos, bundan sonra atılacak adımlar konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bilgi verileceğini de ekledi.

DİSİ ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu ise Kürşat hakkındaki mahkeme kararını kendilerinin değil adaletin hükmü olduğunu söyledi. Dimitriu, meselenin siyasi boyutuna değinirken “Tek yol Kıbrıs sorununun çözümü” dedi.