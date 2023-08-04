Dillirga ve Protara’da tespit edilen 36 mülteci ülkelerine geri gönderildi
Dillirga ve Protara’da tespit edilen 36 mülteci dün Kıbrıs Liman Polisi eşliğinde ülkelerine geri gönderildiği bildirildi.
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Dillirga ve Protara’da tespit edilen 36 mülteci dün Kıbrıs Liman Polisi eşliğinde ülkelerine geri gönderildiği bildirildi.
Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya göre 36 kişinin, polise ait sahil güvenlik botuyla Lübnan’a geri götürüldüğünü yazdı.
Foto: Arşiv
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