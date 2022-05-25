Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Dil Alanında Destek Projesi”, yazılı ve sözlü çeviri alanında profesyonel çevirmenlere yönelik “Dil ile Köprüler Kurmak” başlıklı iki toplumlu ağ kurma etkinliği düzenledi.

Dil Alanında Destek Projesi yetkililerinin açıklamasına göre, etkinlik, ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde yapıldı. Kıbrıslı tercümanların mesleki becerilerini artırarak, yazılı ve sözlü çeviri sektöründeki standartları yükseltmeyi amaçlayan AB destekli Dil Alanında Destek Projesi, Kıbrıslı tercümanların birbirleriyle olan mesleki bağlarının yanı sıra AB ile olan bağlarını da geliştirmeyi hedefliyor.

“Dil ile Köprüler Kurma” etkinliğiyle tüm dil kombinasyonlarında faaliyet gösteren profesyonel çevirmenleri bir araya getirerek, ilk ağ kurma etkinliğini yapmayı hedefleyen etkinliğe Kıbrıslı çevirmenlerin yanı sıra Avrupa Komisyonu’ndan yetkililer katıldı. Etkinlikte, Koordinasyon, Kaynaklar ve Yardım Programı’ndan Sorumlu Reform Genel Müdürlüğü Direktörü Judit Rozsa, yaptığı açılış konuşmasında, Avrupa Birliği’nin kurucu değerleri olan çeşitlilik içinde birlik ilkesinin ve çok dillilik politikasının önemini vurguladı.

Rozsa, “AB, dil çeşitliliğini ve çok dilliliği teşvik etmektedir. 24 resmi diliyle AB, dünyanın en çok dilli kurumu olma özelliği taşıdığını söylemek mümkündür. Avrupa Temel Haklar Şartı’nın 22. Maddesi’nde ifade bulduğu üzere birlik, kültürel, dini ve dilsel çeşitliliğe saygı gösterir” şeklinde konuştu.

Dil Alanında Destek Projesi Takım Lideri Sezin Tekin’in projeyi tanıttığı konuşmasının ardından Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği Yunanistan ve Kıbrıs Bölge Sekreteri Irina Christodolou-Pipis söz aldı ve AIIC’in dünya çapında çevirmenler arasında dayanışmayı teşvik etme ve meslek standartlarını yükseltme bakımından oynadığı rolü aktardı.

İki Dillilik Derneği kurucusu ve Kıbrıs Üniversitesi’nde akademisyen olan Düriye Gökçebağ ise, iki dilliliği yaygınlaştırmak ve iki toplumu birbirine yaklaştırmak için derneğin yürüttüğü yoğun faaliyetlerden söz etti.

Etkinliğin konuk konuşmacısı Avrupa Komisyonu’nun eski kadrolu çevirmenlerinden uluslararası eğitmen Sophie Llewellyn Smith, örgütlenmenin ve dayanışmanın mesleki standartların yükseltilmesine olan katkısını ele aldı. Smith konuşmasında çevirmenlerin sürekli mesleki gelişim yolculuğunda başvurabilecekleri kaynaklara ve araçlara ayrıntılı olarak yer verdi.

Dil Alanında Destek Projesi ilerleyen tarihlerde mesleki becerileri artırmaya yönelik Bilgisayar Destekli Çeviri yazılı eğitimleri, AB akreditasyon sınavlarına hazırlık amaçlı sözlü çeviri eğitimleri ve Kıbrıs’ta düzenlenecek Avrupa Çok Dillilik ve Çok Kültürlülük Festivali gibi etkinliklerle Kıbrıslı dil uzmanlarını bir araya getirmeye devam edecek.