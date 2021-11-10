DİKO başkanı: "Para verelim gitsinler"

Kıbrıs yönetiminin, güneye düzensiz göçmen akışını “ulusal güvenlik meselesi” olarak algıladığı, bu nedenle Kıbrıs Başkanlık Sarayı’nda 8 bakan, Polis, İstihbarat Teşkilatı ve Millî Muhafız Ordusu komutanlarının katılımıyla “çok gizli” gündemli bir toplantı yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros haberi “Düzensiz Göçmenler Konusunda Alarm…Sekiz Bakan, Polis, KYP, (R) MMO Komutanları ‘Çok Gizli’ Gündemle Başkanlıkta… 4 Eksende Eylem-Ulusal Güvenlik Meselesi Olarak Yönetilecek” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre İçişleri Bakanı Nikos Nuris bugünkü toplantıya sunacağı geniş dosyada, düzensiz göçmenler meselesini “ulusal güvenlik meselesi” olarak tanımladı, toplantı gündemi ‘çok gizli’ olarak derecelendirildi ve bu nedenle katılımcıların, yanlarında bürokrat veya yazıcı getirmesi yasaklandı.

Toplantıya İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannakis Karusos, Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu, Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Sosyal Yardım Müsteşarı Anastasia Anthusi, İnovasyon Müsteşarı Kiriakos Kokkinos, Polis Genel Müdürü Stilianos Papatheodoru, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis ve KİP (İstihbarat Teşkilatı) Başkanı Kiriakos Kuros katılıyor.

Gazetenin edindiği bilgilere göre, Kıbrıslı Rum yönetimi düzensiz göçmenler meselesinde 4 eksenli eylem planlıyor. Birinci eksen düzensiz göçmen gelişinin yönetilmesi. İkinci eksen düzensiz göçmenlerin güneye girişinin önlenmesi için etkin önlemler alınması, yani bütün giriş noktalarının gözlenmesi. Üçüncü eksen düzensiz göçmenlerin geldikleri ülkeye geri gönderilmesi, bunun için ülkelerle anlaşma yapılması. Dördüncü ise düzensiz göçmenlerin ve siyasi sığınmacılar için kapsamlı bir sosyal refah politikası uygulanması.

1000 kişi kapasiteli kampta 2 bin 500 kişi

Aynı gazete, Kıbrıs yönetiminin mültecileri “misafir ettiği” Purnara Kampı’nın “taştığını” yazdığı haberinde ise adı geçen kampın kapasitesi bin (1000) kişi olmasına karşın şu anda 2 bin 500 kişiyi “ağırlamak zorunda” kaldığını, mültecilerin çok zor ve uygunsuz şartlar altında barınmaya çalıştığını yazdı.



Nikolas Papadopulos “Para verelim gitsinler”

Öte yandan Politis, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un mülteci sorununa “realist” bir çözüm önerisi getirdiğini bildirdi.

Habere göre Papadopulos katıldığı bir programda, Kıbrıslı Rum yönetiminin düzensiz göçmenler konusundaki kaygılarını paylaştığını belirterek “konuya ciddiyet, samimiyet ve itidalle yaklaşmalıyız ve çok cesur bir karar almalıyız. Para verelim, gitsinler” dedi.

Böyle bir çözümün, binlerce kişiyi barındırmaktan çok daha avantajlı olacağı görüşünü ortaya koyan Papadopulos “böyle bir çözümün uygulama maliyeti her yıl mülteciler için harcadığımız 80 milyon Euro’dan daha azdır” ifadesini de kullandı.

