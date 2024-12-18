Dikmen'de İkinci Bahar Yaşam Kulübü yeni yıl yemeğinde buluştu

Dikmen Belediyesi, 19 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü İkinci Bahar Yaşam Kulübü geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Şirinevler, Akçiçek ve Göçeri köylerinden 65 yaş üstü kulüp üyeleri, Pilli Restoran’da düzenlenen yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

Etkinlikte, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Belediye Meclis Üyeleri ve bölge muhtarları da katılımcılarla birlikte yer aldı. Gecede, kulüp üyeleri hem yeni yılı kutladı hem de unutulmaz anlar yaşadı.

Başkan Yüksel Çelebi, bu etkinliklerin toplumsal dayanışmayı ve sosyal bağları güçlendirdiğini vurgularken, yaşlı bireylerin mutluluğunun her zaman öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Eğlence dolu geçen gecede, İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri keyifli vakit geçirerek yeni yılı neşe içinde karşıladı. Bu geleneksel etkinlik, bölge halkı arasında memnuniyetle karşılandı.