Dikmen’de çevreyi kirleten şahsa 27 bin 587 TL para cezası

Dikmen Belediyesi’nin çevre kirliliğine yönelik denetimleri sürüyor...

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Taşkent bölgesine ölmüş küçükbaş hayvanı atan şahıs tespit edildi, 27 bin 587 TL ceza kesildi.

Açıklamada, belediye sınırları içerisinde bulunan Taşkent eski taş ocağı bölgesine ölü küçükbaş hayvan atan şahsa Dikmen Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Dikmen Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından söz konusu şahsa 27,587 TL para cezası kesildi.