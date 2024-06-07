"Dikmen'de Bir Gece" etkinliği büyük ilgi gördü

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Dikmen'de Bir Gece" etkinliği, bu yıl 6 Haziran Perşembe akşamı Dikmen Köy Meydanı'nda coşkulu bir katılımla gerçekleşti.

Etkinlikte, FOGEM 16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği ve Dikmen Halk Dansları ekiplerinin sergilediği birbirinden güzel gösteriler izleyicilerden tam not aldı.

Gecenin başında sahne alan halk dansları ekipleri, Kıbrıs kültürünün en güzel örneklerini sahneye taşıyarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Renkli kostümler ve enerjik performanslarla dolu dans gösterileri, izleyenleri adeta büyüledi.

Etkinliğin finalinde sahne alan Kıbrıs'ın güçlü seslerinden Ayşegül Zaim, etkileyici yorumu ve sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Zaim'in performansı, büyük beğeni toplarken, meydanı dolduran kalabalık hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Bu yıl da yoğun ilgi gören "Dikmen'de Bir Gece" etkinliği, katılımcılara Kıbrıs kültürünü doyasıya yaşatan ve hafızalarda yer edecek bir gece sundu. Dikmen Köy Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, bölge halkının bir araya gelerek keyifli bir akşam geçirmesine vesile oldu.

Büyük mutluluk duyuyoruz

Dikmen'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da büyük ilgi gören "Dikmen'de Bir Gece" etkinliği hakkında Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Dikmen'de Bir Gece' etkinliğimizle halkımızı bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu etkinlik, Kıbrıs kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir rol oynuyor. FOGEM ve Dikmen Halk Dansları ekiplerinin muhteşem performansları, Kıbrıs kültürünün zenginliğini ve güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıca, gecemizin finalinde sahne alan Ayşegül Zaim, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla hepimize unutulmaz anlar yaşattı. Kendisine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerle, toplumumuzun birlik ve beraberliğini pekiştirirken, kültürümüzü de en güzel şekilde yaşatma fırsatı buluyoruz.

Gelecek yıllarda da bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz.

Herkesi, geleneklerimizi yaşatmak ve birlikte keyifli vakit geçirmek için etkinliklerimize davet ediyorum. Dikmen Belediyesi olarak, halkımıza kültürel ve sosyal anlamda katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Çelebi, sözlerinin sonunda etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, Dikmen Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olacaklarını vurguladı.