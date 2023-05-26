Dikmen Sağlık Merkezinde ağız ve diş sağlığı hizmeti başladı

Dikmen Sağlık Merkezi’nde tam zamanlı pratisyen hekim ve çocuk hastalıkları uzmanı yanı sıra ağız ve diş sağlığı hizmeti eklendi.

Dikmen Belediyesi ve Sağlık bakanlığı iş birliğinde hizmete sunulan evde bakım hizmeti Dikmen’e bağlı on bir beldede ikamet eden yatalak hasta, özel gereksinimi olan hasta ve ulaşmada güçlük çeken hastaların hekim tarafından düzenli kontrol, takibi ve ilaç teminleri düzenli olarak devam ederken ağız ve diş sağlığı hizmetinin eklenmesi bölgede takdirle karşılandı.

Hizmet alanına yeni eklenen ağız ve diş sağlığı kliniği ilk aşamada Pazartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere hizmet verecektir.

Çelebi: “Sağlığın önemi büyük”

Dikmen Belediye başkanı Yüksel Çelebi Sağlık Bakanlığı ve Dikmen Belediyesi iş birliğinde eksik olan bir sağlık hizmetini halkın ayağına getirdiklerini söyledi. Çelebi hayatımızdaki en önemli şeyin sağlık olması gerektiğine vurgu yaparak sağlık alanında atılacak her adımda belediye olarak katkı koymaya ve yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Ağız ve diş sağlığı hizmetinin tüm bölge halkına hayırlı olmasını dile getiren Çelebi sağlık merkezini ziyaret ederek bu alanda çalışacak olan Dr.Gizem Sebatlı Biçen’e başarılar diledi.

Vatandaş ne dedi?

Eyyüb Koççat: “Diş hekimliği çok önemli ve bölgemizdeki sağlık merkezinde olması bölgeye büyük avantaj sağlayacaktır. Dikmen ve bölge için büyük avantaj oldu hasta haneye koşturmaktan kurtulduk. Burası artık köy değil nüfus sayısı ve özellikle belediyenin yatırımları ve hizmetleriyle kasabaya dönüştük. Dikmen çehresi ve kültürüyle gurur duyduğumuz bir kasaba oldu.”

Hüdaverdi Keseroğlu: “Ağız ve diş sağlığı hizmeti bölgemizde gerekliydi hizmetin gelmesi iyi oldu. Lefkoşa’ya Girne’ye gitmekten kurtulduk. Belediye başkanını özellikle bu konu için kendi adıma tebrik etmek istiyorum. Yollarımızda şimdi tadilat içinde tüm bölge halkı olarak sabırlı olmalıyız yollarda bittiği zaman çok güzel bir Dikmen olacağına inanıyorum.”

Cengiz Topel Ak: “Ağız ve diş sağlığı bölümünün olması bölge halkı için çok büyük rahatlık oldu. Büyüyen bir bölge Dikmen ve sürekli gelişim gösteren bir bölge oldu artık. Sağlık merkezinden son derece memnunuz ancak sağlık bakanlığının da biraz daha önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Kan tahlilleri konusunda geç alınıyor bakanlık tarafından ve bazen tekrardan tahlil yaptırmak zorunda kalıyor insanlar bununda yakın zamanda giderileceğini umut ediyorum.”

Dener Dikkentli: “Sağlık merkezimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Özellikle diş hekiminin gelmesi çok güzel oldu. Ben gidip hizmette aldım doktor hanımda çok ilgili ve titiz çalışıyor. Sadece haftanın üç günü değil de beş günü hizmet verilmesi gerektiğine inanıyorum. Nüfus olarak sürekli büyüyen bir bölgeyiz ve beş gün olursa daha verimli olacağına inanıyorum.”