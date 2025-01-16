Dikmen - Boğazköy ana yolunda kaza: 3 kişi yaralandı
Bugün 10.15 sıralarında, Salih Özenalp (E-22), yönetimindeki araç ile Dikmen istikametinden Boğazköy istikametine doğru seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yolun solunda çıkan araç 9 metrelik uçuruma düşerek sağ yan kısmı üzerine devrildi.
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Polisten verilen bilgiye göre, bugün 10.15 sıralarında, Salih Özenalp (E-22), yönetimindeki FT 910 plakalı salon araç ile Dikmen istikametinden Boğazköy istikametine doğru seyrederken Arpalıklı Taş Kırma Tesisleri yakınlarında sola meyilli viraja girdiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yolun solunda çıkan araç 9 metrelik uçuruma düşerek sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Yaralanan araç sürücüsü Özenalp ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Kavuncuoğlu (E-22) ile Ahmet Gülkan (E-21) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan tedavilerinin ardından Salih Özenalp ve Ahmet Gülkan taburcu olurken, Mustafa Kavuncuoğlu ise ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
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