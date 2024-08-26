Dikmen Belediyesi'nden vergi ve harç borcu olan reklam panolarıyla ilgili yeni karar

Dikmen Belediyesi, Lefkoşa - Girne Anayolu'nda kendi sınırları içindeki reklam panolarının vergi ve harç borcu olan firmaların kullanım haklarını durduracağını açıkladı.

Dikmen Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Reklam panolarında vergi ve harç borcu olanların kullanım hakları durdurulacak

Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde bulunan özellikle Boğazköy'de, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde yer alan reklam panolarıyla ilgili yapılan incelemelerde, ilan ve vergi harçlarının ödenmediği tespit edilen kurum ve şahısların bu panoları kullanma haklarının durdurulacağı bildirildi.

Bu kapsamda, belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, ilgili reklam panolarının kullanımına yasal prosedürler çerçevesinde son verilecektir. Ödenmemiş harç ve vergiler nedeniyle yapılan bu müdahaleler, yasal düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirilecek olup, söz konusu kurum ve şahısların mağduriyet yaşamamaları için ödeme yükümlülüklerini en kısa sürede yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte, ilgili tarafların, ileride doğabilecek daha ciddi yaptırımlarla karşılaşmamaları adına, ödeme işlemlerini vakit kaybetmeden tamamlamaları gerektiği vurgulanmaktadır.

Panoların kullanımı ancak tüm borçların ödenmesi ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından yeniden mümkün olacaktır."