Dikmen Belediyesi'nden şap hastalığına karşı tedbirler

Boğaziçi Köyü’nde şap hastalığına ait semptomların görülmesi üzerine Dikmen Belediyesi, belediyeye bağlı köylerde önleyici tedbirler almaya başladı.

Dikmen Belediyesi’nden yapılan açıklamada, özellikle ağıllara yakın bölgelerde dezenfeksiyon halıları yerleştirme çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan önlemlere bölge halkının azami hassasiyet göstermesi istendi.

Açıklamada, ülke genelinde damızlık hayvan hareketlerinin bir ay süreyle durdurulduğu, hayvan hareketlerine ise yalnızca kesim amaçlı olarak ve Veteriner Dairesi kontrolünde izin verildiği hatırlatıldı. Şap hastalığı şüphesi bulunan hayvanların ise vakit kaybedilmeden Veteriner Dairesi’ne bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Belediye, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların işletmelerinde hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına titizlikle uymalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üretici ve yetiştiricilerin alınan önlemlere göstereceği duyarlılığın hastalığın yayılmasının önlenmesinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dikmen Belediyesi, halkı alınan tedbirlere uymaya davet ederek açıklamasını “Halkımıza saygıyla duyurulur” ifadeleriyle tamamladı.