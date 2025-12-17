Nilden Bektaş Erhürman, Inner Wheel 222’nci Bölge yönetim kurulu üyeleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kuzey Kıbrıs Uluslararası Inner Wheel 222’nci Bölge Başkanı Zehra Deniz Yüksel ve yönetim kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Inner Wheel 222’nci bölge tarafından yürütülen güncel faaliyetler hakkında bilgi alan Nilden Bektaş Erhürman, gerçekleştirilen çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti.

Nilden Bektaş Erhürman’a ziyarette anı olarak kitap ve çiçek takdim edildi.