Dikmen Belediyesi: Yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız

Dikmen Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık kapsamında bölgedeki okullarda kapsamlı tadilat, tamirat ve onarım çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Belediyenin özellikle Dikmen İlkokulu'na yaptığı dokunuşlar büyük takdir toplarken, okulun fiziksel koşullarının önemli ölçüde iyileştirildiği vurgulandı. Yenilenen alanlar arasında okulun bahçesindeki park, öğretmenler odası ve okul idare odası yer alıyor. Yapılan bu çalışmalar sayesinde hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri amaçlandı.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, çalışmaları yerinde inceleyerek eğitim ve öğretimin toplum için taşıdığı önemi bir kez daha dile getirdi. Başkan Çelebi, eğitimin, toplumların gelişmesinde ve bireylerin bilinçli, donanımlı birer yurttaş olarak yetişmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti. Belediye olarak her zaman eğitim kurumlarının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çelebi, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitim almasını sağlamak bizim öncelikli görevlerimizden biridir. Bu doğrultuda, okullarımızın fiziksel altyapılarını güçlendirmek ve eğitimcilerimize en iyi çalışma ortamını sunmak adına elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.

Ayrıca, Çelebi, sadece bu yıl değil, her eğitim dönemi öncesinde benzer çalışmaların düzenli olarak yapıldığını, belediye olarak eğitime sürekli katkı sağlamaktan büyük bir sorumluluk hissettiklerini ifade etti.