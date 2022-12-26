Dikmen Belediyesi meclis üyeleri
Dikmen Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı.
A+A-
Dikmen Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Dikmen Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:
(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)
CTP- FATMA EKDAL
CTP- EMİNE YAMANTÜRK
CTP- SALİH KANAL
CTP- SALİH BEŞİKTAŞ
CTP- AYGEN BARDAKKO
CTP- OGÜN DİLAVER
UBP- MEHMET ÖZSEZER
UBP- HAVVA KOÇ
UBP- OKAN AKMANDOR
UBP- ÖMÜR MANGA
Bu haber toplam 331 defa okunmuştur
Etiketler : dikmen belediyesi