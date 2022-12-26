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Dikmen Belediyesi meclis üyeleri

Dikmen Belediyesi meclis üyeleri

Dikmen Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı.

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Dikmen Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Dikmen Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:

(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)

CTP- FATMA EKDAL

CTP- EMİNE YAMANTÜRK

CTP- SALİH KANAL

CTP- SALİH BEŞİKTAŞ

CTP- AYGEN BARDAKKO

CTP- OGÜN DİLAVER

UBP- MEHMET ÖZSEZER

UBP- HAVVA KOÇ

UBP- OKAN AKMANDOR

UBP- ÖMÜR MANGA

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